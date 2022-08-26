Выделенные полосы для автобусов и троллейбусов появятся осенью 2022 года

В центре Владимира сделают специальную выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Андрей Шохин.Разметка и знаки появятся на Большой Нижегородской улице, предположительно, в первых двух месяцах осени. Единственную улицу выбрали, чтобы проверить, какая ситуация будет на дороге с нововведением.Еще в 2021 году была разработана схема организации дорожного движения, в которой были предусмотрены выделенные полосы, отметил Андрей Шохин. К разметке полос приступят, когда закончатся работы по укладке асфальта.