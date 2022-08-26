Департамент труда и занятости населения Владимирской области подвел итоги и наградил победителей конкурса «Трудовое лето-2022». Конкурсная комиссия выбрала лучших среди работодателей, ..

Департамент труда и занятости населения Владимирской области подвел итоги и наградил победителей конкурса «Трудовое лето-2022». Конкурсная комиссия выбрала лучших среди работодателей, работников, наставников, лучшие трудовые отряды и органы местного самоуправления.«Программу по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Департамент труда и занятости населения при содействии центров занятости реализует уже пятый год. Отрадно, что работодатели активно сотрудничают с центрами занятости населения и создают для ребят рабочие места. Этим летом интерес к временному трудоустройству появился со стороны малого бизнеса», - пояснил Андрей Григорьев, директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области.В этом году рабочие места для несовершеннолетних организовали 255 предприятий и организации Владимирской области, 25 из них одержали победу в номинации «Лучший работодатель», а 6 наставников стали лучшими.Кроме того, благодарственные письма за лучшую организацию и финансирование временного трудоустройства получили органы местного самоуправления Вязниковского, Кольчугинского и Гусь-Хрустального районов, а также ЗАТО города Радужный.За прошедшее лето центры занятости населения помогли устроиться на работу более 3 тысячам юных работников, 107 из которых получили ценные призы за победу в номинации «Лучший работник».