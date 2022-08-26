В Гусь-Хрустальном прокуратура взыскала с департамента здравоохранения области деньги, затраченные...
В Гусь-Хрустальном прокуратура взыскала с департамента здравоохранения области деньги, затраченные инвалидом на приобретение лекарств
Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина является инвалидом 2 группы и страдает онкозаболеванием, в связи с чем должна бесплатно обеспечиваться лекарствами.
По жизненным показаниям ей рекомендован ряд препаратов, которыми она обеспечена не была. Опасаясь за жизнь и здоровье, заявительница была вынуждена приобретать лекарства самостоятельно, затратив на это сумму свыше 74 тыс. руб.
По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с заявлением о взыскании с Золотковской районной больницы в пользу пациентки затраченных на лекарства денег, а также компенсации морального вреда.
Решением суда требования прокурора удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Фото: pxfuel.com/ru