В Гусь-Хрустальном прокуратура взыскала с департамента здравоохранения области деньги, затраченные...

В Гусь-Хрустальном прокуратура взыскала с департамента здравоохранения области деньги, затраченные инвалидом на приобретение лекарствГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина является инвалидом 2 группы и страдает онкозаболеванием, в связи с чем должна бесплатно обеспечиваться лекарствами.По жизненным показаниям ей рекомендован ряд препаратов, которыми она обеспечена не была. Опасаясь за жизнь и здоровье, заявительница была вынуждена приобретать лекарства самостоятельно, затратив на это сумму свыше 74 тыс. руб.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с заявлением о взыскании с Золотковской районной больницы в пользу пациентки затраченных на лекарства денег, а также компенсации морального вреда.Решением суда требования прокурора удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/ru