Рост продаж ноутбуков отмечен во Владимирской области. Перед началом нового учебного года спрос вырос на 25% по сравнению с июньскими данными. Самыми популярными марками стали Honor, Lenovo, Huawei и ..

Рост продаж ноутбуков отмечен во Владимирской области. Перед началом нового учебного года спрос вырос на 25% по сравнению с июньскими данными. Самыми популярными марками стали Honor, Lenovo, Huawei и HP.Рынок ноутбуков в России постепенно восстанавливается, при этом продажи американской Apple и тайваньской Asus падают. Это новый тренд ближайшей осени.«Рост интереса к ноутбукам можно объяснить снижением тренда на экономию — россияне стали активнее тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники и колонки. Во Владимирской области чаще всего ноутбуки покупали за 59 тысяч рублей. При этом модели за 35–50 тысяч рублей и премиальные стоимостью свыше 80 тысяч рублей интересовали владимирцев тоже чаще — спрос за год вырос на 8 и 3 процента соответственно», - сообщили в МТС. В есть возможность взять хороший ноутбук, обменяв старый на новый с доплатой или в рассрочку, также действует система кешбэков.В целом по стране лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei — за год их доля увеличилась на 4 и 5 процентов соответственно.В топ-10 самых покупаемых ноутбуков июля вошли такие модели, как:Honor MagicBook X15;Lenovo Ideapad 3 15ITL05;Lenovo Ideapad 3 14ADA05;Huawei MateBook D15 (256 ГБ);HP 15S-FQ2128UR;Apple MacBook Air (M1);MSI GF63 Thin 11UC-255X;Huawei MateBook D14;Huawei MateBook D15 (512 ГБ);Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05.