Рост продаж ноутбуков отмечен во Владимирской области. Перед началом нового учебного года спрос вырос на 25% по сравнению с июньскими данными. Самыми популярными марками стали Honor, Lenovo, Huawei и ..
Рост продаж ноутбуков отмечен во Владимирской области. Перед началом нового учебного года спрос вырос на 25% по сравнению с июньскими данными. Самыми популярными марками стали Honor, Lenovo, Huawei и HP.
Рынок ноутбуков в России постепенно восстанавливается, при этом продажи американской Apple и тайваньской Asus падают. Это новый тренд ближайшей осени.
«Рост интереса к ноутбукам можно объяснить снижением тренда на экономию — россияне стали активнее тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники и колонки. Во Владимирской области чаще всего ноутбуки покупали за 59 тысяч рублей. При этом модели за 35–50 тысяч рублей и премиальные стоимостью свыше 80 тысяч рублей интересовали владимирцев тоже чаще — спрос за год вырос на 8 и 3 процента соответственно», - сообщили в МТС. В есть возможность взять хороший ноутбук, обменяв старый на новый с доплатой или в рассрочку, также действует система кешбэков.
В целом по стране лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei — за год их доля увеличилась на 4 и 5 процентов соответственно.
В топ-10 самых покупаемых ноутбуков июля вошли такие модели, как:
Honor MagicBook X15;
Lenovo Ideapad 3 15ITL05;
Lenovo Ideapad 3 14ADA05;
Huawei MateBook D15 (256 ГБ);
HP 15S-FQ2128UR;
Apple MacBook Air (M1);
MSI GF63 Thin 11UC-255X;
Huawei MateBook D14;
Huawei MateBook D15 (512 ГБ);
Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05.