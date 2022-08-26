В Гусь-Хрустальном утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из...

В Гусь-Хрустальном утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из бывших руководителей коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.Обвиняемый, являясь исполнительным директором ООО «ГУРОМО», подготовил дефектные ведомости, содержащие завышенные данные об объеме работ по валке деревьев на территории детского сада поселка Мезиновский, на основании которых заключены договоры с дошкольным учреждением на общую сумму 1,1 млн. рублей.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, возглавляемое злоумышленником предприятие фактически выполнило работы на сумму чуть более 70 тыс рублей, а получило за них всю сумму, предусмотренную договорами.Аналогичная схема мошеннических действий использована обвиняемым в отношении детского сада деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. В результате преступных действий исполнительного директора ООО «ГУРОМО» детскому учреждению причинен ущерб в размере около 600 тыс. рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/