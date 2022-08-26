1 сентября температура воздуха во Владимирской области и по всей центральной России не будет...

1 сентября температура воздуха во Владимирской области и по всей центральной России не будет превышать 15 градусов, ожидаются дожди и северный ветер.В первый день осени под утро ожидается не выше 7-12 градусов тепла, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего 10-15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки.Как сообщает центр погоды "Фобос", во вторник, 30 августа, холодный атмосферный фронт начнет проявляться в центральной России. Ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер, из-за чего температура опустится до 24...29 градусов. В среду, 31 августа, воздух в городе прогреется до 23 градусов тепла. И с наступлением календарной осени градусники термометров опустятся до 15 градусов.Фото https://www.pxfuel.com/