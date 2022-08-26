Соответствующее распоряжение областной администрации подписал глава региона Александр...

Соответствующее распоряжение областной администрации подписал глава региона Александр Авдеев.Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений. Дополнительную финансовую помощь на эти цели муниципалитеты получат из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Повышение зарплаты коснётся работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесного и сельского хозяйства. Действие этого распоряжения не распространяется на государственных и муниципальных служащих.На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета планируется направить 476,6 млн рублей.Фото https://www.pxfuel.com/