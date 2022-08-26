Во Владимирской области 26 августа синоптики прогнозируют в течение суток малооблачную погоду....
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-sinoptiki-prognoziruyut-malooblachnuyu-pogodu-temperatura-vozduxa-dostignet-32-gradusov.html" target="_blank">Во Владимирской области синоптики прогнозируют малооблачную погоду, температура воздуха достигнет 32 градусов</a> - Во Владимирской области 26 августа синоптики прогнозируют в течение суток малооблачную погоду....
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-sinoptiki-prognoziruyut-malooblachnuyu-pogodu-temperatura-vozduxa-dostignet-32-gradusov.html]Во Владимирской области синоптики прогнозируют малооблачную погоду, температура воздуха достигнет 32 градусов[/url] - Во Владимирской области 26 августа синоптики прогнозируют в течение суток малооблачную погоду....