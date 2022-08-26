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Во Владимирской области 26 августа синоптики прогнозируют в течение суток малооблачную погоду. Температура воздуха днем достигнет 32 градусов, ветер южной четверти 1 – 6 м/с.Фото Ирины Стеч

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