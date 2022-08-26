Владимирским природоохранным прокурором в отношении жителя Москвы направлено в суд уголовное дело о...

Владимирским природоохранным прокурором в отношении жителя Москвы направлено в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов в заказнике.Установлено, что 27 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на территории Государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Крутовский» на разливе реки «Клязьма» около деревни Богдарня Петушинского района, установил две ставные сети из песочного материала, относящиеся к запретным орудиям массового истребления водных биологических ресурсов, длиной 50 метров каждая.В тот же день мужчина с надувной лодки производил выемку рыбы из установленных сетей.Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, за совершение указанного преступления злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а также штраф до полумиллиона рублей.Фото https://www.pxfuel.com/