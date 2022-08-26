29 августа во Владимирском педагогическом колледже состоится торжественное открытие группы...

29 августа во Владимирском педагогическом колледже состоится торжественное открытие группы мастерских по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание».В мероприятии примут участие представители администрации Владимирской области, работодателей и образовательных организаций. Будет организована экскурсия по инновационным мастерским, состоятся мастер-классы с применением современного оборудования.Как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, материально-техническая база новых мастерских позволит вести подготовку специалистов на высоком уровне в полном соответствии с требованиями современного рынка труда. Кроме того, она будет использована для повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения учебных заведений Владимирской области, проведения демонстрационного экзамена, развития программ дополнительного профессионального образования для всех групп населения.Фото пресс-службы администрации Владимирской области