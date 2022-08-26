43-летнюю женщину подозревают в краже денежных средств у жителя областного центра. Участковые...

43-летнюю женщину подозревают в краже денежных средств у жителя областного центра.Участковые уполномоченные полиции ПП № 12 УМВД России по городу Владимиру установили, что в ночь на 11 августа фигурантка находилась в квартире своего знакомого в компании других гостей. Воспользовавшись подходящим моментом, злоумышленница похитила из сумки одного из них, 51-летнего мужчины, 18 000 рублей. Далее женщина отправилась в развлекательное заведение, где угощала спиртными напитками отдыхающих, расплачиваясь похищенными деньгами, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фигурантка дала признательные показания. В настоящее время в отношении гражданки следственным отделом ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/