На Студеной горе перекроют движение с 21:50 до 22:20

27 августа, в День города, перекроют движение на Студеной горе: от улицы Сосенская – улицы Гражданская. Об этом рассказала администрация города Владимира.Запрет на движение установили во временной интервал с 21:50 – 22:20. Делаются предположения, что салют запустят со Студеной горы в 10 часов вечера.Напомним, что зрелищный фейерверк на День города покажут на 7 минут.Также , что в этот день перекроют центральные улицы на 14 часов – с 9 утра до 11 вечера. Общественный транспорт будет следовать в объезд по следующим улицам: