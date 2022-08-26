За истекшие сутки во Владимирской области произошло 3 лестных пожара на площади более 10 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства Владимирской области. Два из них к
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2022-za-sutki-vo-vladimirskoj-oblasti-proizoshlo-3-lesnyx-pozhara.html" target="_blank">За сутки во Владимирской области произошло 3 лесных пожара</a> - За истекшие сутки во Владимирской области произошло 3 лестных пожара на площади более 10 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства Владимирской области. Два из них к
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2022-za-sutki-vo-vladimirskoj-oblasti-proizoshlo-3-lesnyx-pozhara.html]За сутки во Владимирской области произошло 3 лесных пожара[/url] - За истекшие сутки во Владимирской области произошло 3 лестных пожара на площади более 10 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства Владимирской области. Два из них к