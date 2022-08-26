За истекшие сутки во Владимирской области произошло 3 лестных пожара на площади более 10 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства Владимирской области. Два из них к

За истекшие сутки во Владимирской области произошло 3 лестных пожара на площади более 10 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства Владимирской области. Два из них к настоящему моменту потушены. Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 154 возгорания. В настоящее время на территории региона продолжает действовать 1 лесной пожар – на