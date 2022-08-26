Во Владимирской области не исключают организацию встречного пожара, чтобы погасить пожары, идущие со стороны Рязанской области.

Пожары из Рязанской области вплотную подобрались к соседней Владимирской. Спасатели и власти готовятся к отражению верхового пожара в том числе путем встречного огня. Как это работает и опасно ли это, «33Live.Ru» разъяснил директор ГКУ ВО «Владимирское лесничество», заслуженный лесовод Российской Федерации Василий Лягоскин:- Встречный пал – один из самых опасных способов, с помощью которых можно остановить разбушевавшуюся огненную стихию.Его применяют только в тех случаях, когда очаг возгорания становится очень большим и переходит в стадию верхового пожара. Когда не помогают минерализованные полосы (заградительные рвы, которые защищают леса от низовых пожаров). Стоит особо отметить, что встречный пал могут организовать исключительно специалисты.Проводят его следующим образом – на определённый участок леса, ещё не охваченный огнём, подгоняют лесопожарную технику и тракторы, с помощью которых создают особые опорные полосы (преграды), огораживая его. Тщательно учитывая направление ветра, принимая в расчёт малейшие его колебания, лес поджигают так, чтобы огненный вал шёл навстречу пожару. Поскольку деревья выгорают, в дальнейшем огонь не находит для себя «пищи».Контролируемый пожар создают с помощью специальных средств – одними спичками здесь не обойтись. Вблизи от населённых пунктов этот способ стараются не применять. Во владимирских лесах его не использовали уже многие годы. Мы обходимся минерализованными полосами и, в случае необходимости, оперативно тушим низовые пожары.