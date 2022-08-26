В рамках нацпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения завершается реконструкция...

В рамках нацпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения завершается реконструкция терапевтического корпуса Киржачской районной больницы. Ход работ контролирует глава региона Александр Авдеев. Накануне он побывал на объекте.За два месяца произведен капитальный ремонт во всех помещениях, заменены окна, обновлена система отопления, установлена система пожарной безопасности. Также учреждение оснастили современным медоборудованием. Среди важнейших приобретений - кислородная станция, цифровой флюорограф и автомобиль для медиков. На очереди - ремонт в соседнем крыле, где располагается центр амбулаторной онкологической помощи. Химиотерапию там проходят пациенты из Киржачского, Кольчугинского и Петушинского районов.Александр Токарев, главврач Киржачской районной больницы:- До ремонта здесь, конечно, была серьезная разруха. Не было части оборудования, которое обязано иметь терапевтическое отделение. На сегодняшний момент реконструкция здесь закончена, скажем, на 99,9%. Остались кое-какие косметические вещи и сборка оборудования, которое уже поставлено.Александр Авдеев подчеркнул: социальная инфраструктура - важная составляющая в общем плане развития Киржачского района. К началу учебного года в городской школе № 3 обновили систему отопления. Но здание требует и другого ремонта, поэтому его включили в список первых 50-ти школ, которые в ближайшие два года ждет капремонт. Также в приоритете - создание в регионе новых площадок для занятий спортом и ускорение темпов газификации населенных пунктов. Об этом врио губернатора напрямую попросили жители района.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Попробуем те деревни, населенные пункты, которые стояли в программе газификации в отдаленной перспективе, т.е. за 2025-2026 год, сейчас, значит, позанимаемся с Газпромом, чтобы ускорить проектирование и строительство. Попробуем успеть в 2024, край - 2025 год. Люди очень ждут. Большое количество людей.