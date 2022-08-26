Спортзал будет доступен им во внешкольные часы.

Идея, которую воплотили при строительстве школы номер 46 в микрорайоне Коммунар города Владимира, придётся по душе многим местным жителям. Там решили, что спортивные залы, в том числе, бассейны, а также библиотека, актовый (концертный) зал станут достоянием жителей микрорайона. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.- Они могут посещать эти объекты во внешкольные часы. Такая система снимает необходимость строить отдельные культурно-спортивные сооружения на территории микрорайона, что значительно сэкономит и средства, и площади. В городе Гусь -Хрустальный также прорабатывают тему общедоступности спортивных объектов, принадлежащих конкретным учреждениям, для жителей. Например, сейчас на территории Гусевского стекольного колледжа идёт строительство спортивного зала для единоборств. Его директор Юрий Фильчаков рассказал мне во время встречи, что он готов в перспективе предоставлять зал для занятий спортсменам из других учебных заведений и жителями города. Эту идею подал глава города Алексей Соколов, - написал народный избранник.Такое решение весьма удобно и снимет массу проблем со строительством новых объектов, на которые зачастую, просто не хватает бюджетных средств. Первыми возможность проводить в будущем тренировки в новом зале колледжа с удовольствием восприняли юные спортсмены из городского Центра дополнительного образования «Исток».