Врачи Волоколамской больницы извлекли кусок стекла, расположенный в подколенной области в считанных миллиметрах от сосудистого пучка. Как оказалось, в прошлом году женщина получила ..

Врачи Волоколамской больницы извлекли кусок стекла, расположенный в подколенной области в считанных миллиметрах от сосудистого пучка. Как оказалось, в прошлом году женщина получила бытовую травму, поранившись о стекло. Как отмечает интернет-издание , после этого около года она чувствовала боли и отечность в области левого коленного сустава.В больницу женщина обратилась после очередного приступа боли. Медики обнаружили в левой подколенной области пациентки инородное тело размером размер 3,5 на 1,5 см. Операция по удалению прошла успешно, отмечают .