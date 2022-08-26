11 августа жительница города Судогды обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО Сбербанк России о...

11 августа жительница города Судогды обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО Сбербанк России о признании кредитного договора от 28 сентября 2021 года недействительным.При этом истец просила обязать ответчика направить в бюро кредитных историй информацию об исключении сведений об обязательствах истца в отношении указанного договора.Обратившись 8 октября 2021 года в банк с заявлением о рефинансировании ранее заключенного кредитного договора, женщина узнала о наличии оформленного на её имя 28 сентября 2021 года нового кредитного договора в размере 100 000 рублей. По ее словам, данный договор с ПАО Сбербанк она не заключала. Спорный договор оформлен с неустановленным лицом, который использовал её личные данные.В связи с этим, истец обратилась в ОМВД России по Судогодскому району с заявлением о совершенном преступлении, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества, совершенного с банковского счета.Полагает, что поскольку лично никаких заявок на получение кредита не подавала, кредитный договор с ПАО Сбербанк 28 сентября 2021 года не заключала и не подписывала, следовательно, никаких прав и обязанностей у сторон по спорному договору не возникло.Претензия, направленная в адрес банка, о признании договора недействительным, была оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд с вышеуказанным заявлением.Судебное заседание по данному делу назначено на 15 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/