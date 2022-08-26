Жительница Суздаля сядет в тюрьму за причинение вреда человеку, повлекшего его смерть. В ноябре предыдущего года женщина распивала спиртное вместе со своим сожителем. Между ними разгорелся

Жительница Суздаля сядет в тюрьму за причинение вреда человеку, повлекшего его смерть. В ноябре предыдущего года женщина распивала спиртное вместе со своим сожителем. Между ними разгорелся конфликт, и преступница при помощи ножа нанесла мужчине удары в грудную клетку, щечную область, кисть руки и в бедро. После этого она пошла в магазин за алкоголем, а, вернувшись,