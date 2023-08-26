512 миллионов рублей выделено во Владимирской области на строительство поликлиник для...

512 миллионов рублей выделено во Владимирской области на строительство поликлиник для взрослыхПоликлинику для взрослых построят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На строительство выделено более 512 миллионов рублей, сообщается в Правительстве Владимирской области.На данный момент первый этап – установка фундамента - уже завершен. В июне подписали контракт на монтаж наружных сетей теплоснабжения. Работы ведутся. В августе подписали контракт на строительные работы. В планах завершение строительства приходится на 2024 год.В новом двухэтажном здании поликлиники будет 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог.В медучреждении будут обслуживать 46 тысяч человек из Суздаля и района.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области