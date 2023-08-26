В регионе продолжается работа, направленная на сокращение числа ДТП

60 камер фиксации закупят для дорог Владимирской области вместо запланированных 27. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Авдеев.По словам губернатора, дорожная статистика с начала года не утешает — 950 ДТП и 110 погибших. Для сокращения количества происшествий в регионе продолжают устанавливать «лежачих полицейских», комплексы фотовидеофиксации, светодиодные светильники и барьерные ограждения.Повышенное внимание уделяется детской безопасности на дорогах, особенно в преддверии 1 сентября. Министерство образования и ГИБДД работают в этом направлении, однако Александр Авдеев обратился к родителям с просьбой еще раз напомнить детям о правилах поведения на дороге и пересечения проезжей части.Напомним, на проект дороги во Владимирской области предусмотрено рублей.