77 преступлений за неделю: жительница Владимира перевела мошеннику один миллион рублей, который...

77 преступлений за неделю: жительница Владимира перевела мошеннику один миллион рублей, который просто позвонил ей на телефонЗа неделю на территории Владимирской области совершено 77 преступлений с использованием IT-технологий. Обманным путем мошенники завладели суммой в 13 миллионов рублей. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, теперь аферисты представляются «сотрудниками единого портала госуслуг».Так 51-летняя жительница Владимира перевела мошеннику один миллион рублей, который просто позвонил ей на телефон. Неизвестный убедил ее оформить кредит и перевести деньги на якобы «безопасный счет».Со слов потерпевшей, она ответила на звонок. Это был мужчина, который представился сотрудником портала государственных услуг. Он сообщил, что неизвестное лицо в ее личном кабинете подало запрос на получение справки 2 НДФЛ с целью дальнейшего оформления кредита на сумму 1 миллион рублей. Такая же заявка также подана от ее имени в один из банков и, если это сделала не она, то необходимо, не теряя времени, выполнить определенные действия. Такой звонок заставил женщину заволноваться.Уже здесь стоило завершить сомнительный звонок и связаться с родственниками или коллегами по работе. Просто положить трубку и обдумать все происходящее, комментируют в ведомстве.В итоге сначала злоумышленник убедил потерпевшую перевести на сторонний счет 76 000 рублей. Позже поступил звонок от якобы следователя, который поинтересовался, поступал ли женщине звонок от сотрудника портала, на что последняя ответила утвердительно.Таким образом, она продолжала следовать указаниям мошенника и оформила кредит на свое имя, пояснив при этом сотрудникам банка, что деньги нужны на покупку дачного участка. Полученный один миллион рублей она перевела на указанные аферистом счета.В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.Сотрудники полиции вновь напоминают: если вам звонит неизвестный и сообщает, что ваш личный кабинет на портале государственных услуг кто-то пытается взломать, не паникуйте. Зайдите в личный кабинет и самостоятельно замените пароль. Помните, что код из смс-сообщения нельзя сообщать никому!Фото pxfuel.com