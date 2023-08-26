По словам исполнительницы роли Даши Букиной, скорее всего, новые серии расскажут о жизни любимого семейства в наши дни.

По словам исполнительницы роли Даши Букиной, скорее всего, новые серии расскажут о жизни любимого семейства в наши дни.Когда-то сериал "Счастливы вместе" был одним из любимейших телевизионных проектов россиян. Семь лет зрители с нетерпением ждали каждую новую серию ситкома, чтобы узнать, с какими испытаниями в очередной раз придется столкнуться семье Букиных.Поклонников у сериала было по-настоящему много, и для всех них стало большим разочарованием, когда он подошел к концу. Но теперь, спустя 10 лет после закрытия проекта, фанатам сообщили радостную новость. Стало известно, что в скором времени "Счастливы вместе" вернется на экраны с новыми эпизодами.Оказалось, что семья Букиных появится в свежих сериях в полном составе. Но что именно ждет любимых героев спустя столько лет, оставалось загадкой. Исполнительница роли Даши Букиной, актриса Наталья Бочкарева, удовлетворила любопытство зрителей и раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе".Артистка предположила, что сюжет нового сезона расскажет о жизни семьи Букиных в наши дни. "Все, что в нашей жизни происходило, происходит, конечно же, будет об этом рассказано", – процитировала Бочкареву .Также звезда добавила, что будет счастлива вернуться к своей роли. Впрочем, есть и плохие новости. По словам Натали Бочкаревой, рыжей копны волос у ее героини, скорее всего, больше не будет. А ведь для многих эта часть образа Даши Букиной была неотъемлемой и самой любимой...Ранее "Дни.ру" о том, что Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына. Не так давно актриса стала мамой в третий раз и поделилась, почему назвала ребенка именно так, как назвала.