Вера Брежнева и Константин Меладзе просят за особняк на 50 миллионов больше, чем в феврале этого года.

Вера Брежнева и Константин Меладзе просят за особняк на 50 миллионов больше, чем в феврале этого года.Артистка и продюсер покинули страну еще зимой 2022 года. Возвращаться, судя по всему, пара не планирует, так как в феврале этого года выставила дом на продажу, однако объявление быстро исчезло с сайта по продаже недвижимости.Особняк в элитном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье площадью 700 квадратных метров расположился на участке в 36 соток. В доме три этажа, четыре спальни, каминный зал, спортзал, хамам, домашний кинотеатр, гараж на две машины. Интерьеры выполнены в бежевых тонах, в отделке использованы обои ручной работы из Италии, натуральное дерево и мебель от европейских мастеров.Теперь на популярном агрегаторе для поиска жилья снова появилось объявление с домом, который принадлежит Вере Брежневой и Константину Меладзе. С февраля этого года цена выросла аж на 50 миллионов, и это несмотря на то, что рынок элитной недвижимости сильно просел. Теперь за бывшее семейное гнездышко пара требует 350 миллионов рублей.По некоторым данным, продажей будет заниматься мама Константина Меладзе. Именно пенсионерка и придет на подписание всех документов, если до продажи все же дойдет.Напомним, после февральских событий прошлого года супруги заняли осуждающую позицию. Теперь Вера Брежнева живет в Европе и пытается зарабатывать на концертах в небольших клубах на постсоветском пространстве.