Общее количество - больше 2 млн.

Во Владимирскую область 25 августа привезли бюллетени для голосования. Об этом сообщает Облизбирком.Всего поступило 2 млн 111 тысяч бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области VIII созыва.Бюллетени изготовлены в классичсеком формате А4. Очередность наименований партий и их эмблемы размещены в соответствии с результатами жеребьевки, а фамилии кандидатов по одномандатным избирательным округам - в алфавитном порядке.На каждом бюллетени изложена информация о порядке его заполнения и свободное место в правом верхнем углу для подписей двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области VIII созыва пройдут в режиме трёхдневного голосования с 8 по 10 сентября 2023 года.