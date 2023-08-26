Гарденотерапия: во Владимирской области внедрили новый метод реабилитации для пожилых...
Гарденотерапия: во Владимирской области внедрили новый метод реабилитации для пожилых людей.
Гарденотерапия – это реабилитация через работу с растениями. Человек переключает своё внимание на цветок, cаженец, семена. У садовода или цветовода улучшается настроение, повышается чувство собственной значимости. Забота о растениях требует и физической активности. Такая терапия помогает поддерживать в тонусе мышцы и суставы, развивает мелкую моторику.
Как поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, это социально значимый проект «Активное долголетие», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», предполагающий использование необычных направлений работы с пожилыми людьми.
В отделении милосердия для пожилых людей и инвалидов Камешковского комплексного центра используется метод гарденотерапии. Получатели соцуслуг выращивают на огороде отделения огурцы, помидоры, ягоды и картофель, сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.
В отделениях соцобслуживания на дому Гороховецкого комплексного центра проводится акция «Огород на окне». Выращивая овощи на подоконниках, пожилые люди, которые не выходят из дома, могут наблюдать весь процесс: от выбора и посадки семян до созревания овощей.
В рамках этой акции социальные работники вместе с получателями соцуслуг вырастили хрустящие огурцы и перцы, из которых приготовили вкусные и полезные салаты.
Фото: пресс-служба Правительство Владимирской области