Гарденотерапия: во Владимирской области внедрили новый метод реабилитации для пожилых...

Гарденотерапия: во Владимирской области внедрили новый метод реабилитации для пожилых людей.Гарденотерапия – это реабилитация через работу с растениями. Человек переключает своё внимание на цветок, cаженец, семена. У садовода или цветовода улучшается настроение, повышается чувство собственной значимости. Забота о растениях требует и физической активности. Такая терапия помогает поддерживать в тонусе мышцы и суставы, развивает мелкую моторику.Как поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, это социально значимый проект «Активное долголетие», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», предполагающий использование необычных направлений работы с пожилыми людьми.В отделении милосердия для пожилых людей и инвалидов Камешковского комплексного центра используется метод гарденотерапии. Получатели соцуслуг выращивают на огороде отделения огурцы, помидоры, ягоды и картофель, сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.В отделениях соцобслуживания на дому Гороховецкого комплексного центра проводится акция «Огород на окне». Выращивая овощи на подоконниках, пожилые люди, которые не выходят из дома, могут наблюдать весь процесс: от выбора и посадки семян до созревания овощей.В рамках этой акции социальные работники вместе с получателями соцуслуг вырастили хрустящие огурцы и перцы, из которых приготовили вкусные и полезные салаты.Фото: пресс-служба Правительство Владимирской области