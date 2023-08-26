Кому положена субсидия при догазификации во Владимирской области? Напомним, что с марта 2023 года...

Кому положена субсидия при догазификации во Владимирской области?Напомним, что с марта 2023 года на территории Владимирской области отдельным категориям граждан предоставляется субсидия при догазификации, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения.Догазификация – бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети.Чтобы получить деньги из государственного бюджета, нужно подать заявление в структуры соцзащиты. Сделать это можно как до газификации, так и уже после, когда все работы оплачены своими средствами.Обязательным условием является предоставление договора с подрядчиком, который занимался или будет заниматься подключением.После заключения договора можно обращаться в отдел социальной защиты населения по месту нахождения домовладения с заявлением и документами, подтверждающими статус.После принятия решения о назначении субсидии денежные средства в размере 50 % от суммы, указанной в договоре (но не более 100 тыс.руб.), перечисляются на счет газораспределительной организации. Оставшиеся средства – после выполнения работ, предусмотренных договором.Получить такую выплату могут:одинокие пенсионеры,многодетные семьи,ветераны боевых действий,граждане с инвалидностью,малоимущие,члены семей мобилизованных.За счет средств субсидии также могут компенсироваться затраты на покупку и установку газоиспользующего оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, включая в том числе:а) котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);б) газовый водонагреватель;в) газовую плиту, газовую варочную панель;г) счетчики газа (прибор учета газа);д) колонку (или бойлер косвенного нагрева);е) систему контроля загазованности;ж) иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.Фото pxfuel