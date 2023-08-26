Кому положена субсидия при догазификации во Владимирской области?
Напомним, что с марта 2023 года...
Кому положена субсидия при догазификации во Владимирской области?
Напомним, что с марта 2023 года на территории Владимирской области отдельным категориям граждан предоставляется субсидия при догазификации, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения.
Догазификация – бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети.
Чтобы получить деньги из государственного бюджета, нужно подать заявление в структуры соцзащиты. Сделать это можно как до газификации, так и уже после, когда все работы оплачены своими средствами.
Обязательным условием является предоставление договора с подрядчиком, который занимался или будет заниматься подключением.
После заключения договора можно обращаться в отдел социальной защиты населения по месту нахождения домовладения с заявлением и документами, подтверждающими статус.
После принятия решения о назначении субсидии денежные средства в размере 50 % от суммы, указанной в договоре (но не более 100 тыс.руб.), перечисляются на счет газораспределительной организации. Оставшиеся средства – после выполнения работ, предусмотренных договором.
Получить такую выплату могут:
одинокие пенсионеры,
многодетные семьи,
ветераны боевых действий,
граждане с инвалидностью,
малоимущие,
члены семей мобилизованных.
За счет средств субсидии также могут компенсироваться затраты на покупку и установку газоиспользующего оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, включая в том числе:
а) котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);
б) газовый водонагреватель;
в) газовую плиту, газовую варочную панель;
г) счетчики газа (прибор учета газа);
д) колонку (или бойлер косвенного нагрева);
е) систему контроля загазованности;
ж) иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.
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