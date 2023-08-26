Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Как сообщает Прокуратура области, мужчина – житель Муромского района, ранее уже был судим, но вновь решил преступить закон. Как было

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Как сообщает Прокуратура области, мужчина – житель Муромского района, ранее уже был судим, но вновь решил преступить закон. Как было установлено, в 2022 году, желая быстро разбогатеть, он начал изготавливать наркотическое средство.Плантацию мужчина устроил в собственной квартире: установил специальное оборудование, вырастил коноплю и изготовил наркотики. Общая