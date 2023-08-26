Мэрия Владимира до 2024 года приобретет еще 107 автобусов среднего и большого класса Владимирская...

Мэрия Владимира до 2024 года приобретет еще 107 автобусов среднего и большого классаВладимирская область до 2024 года приобретет в лизинг 107 автобусов среднего и большого класса, в том числе 100 единиц для города Владимира, сообщается на странице "вконтакте" «Безопасные качественные дороги».В настоящее время заключены договоры лизинга на приобретение 102 автобусов. Во Владимир уже поставлено 54 автобуса: 30 автобусов «ЛиАЗ» и 24 автобуса «Волгабас» (из которых 4 среднего и 20 большого класса), еще 2 автобуса «ПАЗ» поставлено в Гороховецкий и Меленковский районы.В ближайшее время ожидается заключение договоров лизинга с поставкой до конца августа 4 автобусов для г. Ковров, Ковровского, Камешковского и Суздальского районов. Еще 1 автобус для Гороховецкого района будет закуплен в 2024 году.Фото freepik.com