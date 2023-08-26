Народные приметы: 27 августа. Как нужно провести день Михея, чтобы сохранить покой в доме. В...

Народные приметы: 27 августа. Как нужно провести день Михея, чтобы сохранить покой в доме.В народе дату 27 августа прозвали Михей-тиховей, потому что в этот день было принято наблюдать за ветром и предсказывать погоду на ближайшее время. Тиховеем данный праздник назвали по причине, что в этот день по ветру судили о скорой осени. Если ветер тихий, то и следующие три месяца будут тёплыми, а вот если подул сильный ветер, то осенний период окажется ненастным.Сегодня проходит последний день Успенского поста. В последний раз нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко. Уже завтра все запреты на такие виды продуктов полностью снимаются.Что можно делать в день Михея-тиховея?Стоит провести время с семьей и родными, это поможет сохранить покой в доме.Михей покровительствует жилищу, так что можно молиться о получении собственного дома, и святой обязательно услышит.Подходящий день для сватовства, признания в чувствах, предложения руки и сердца. По приметам и поверьям, в этом случае пара или семья будет крепкой.Что нельзя делать в день Михея-тиховея?Существует запрет на готовку блюд из теста, выпечки, даже постной. По приметам, это грозит человеку денежными затруднениями.Не рекомендуется шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни. Тот, кто ведёт себя тихо, запустит в жизнь благополучие.Народные приметы на 27 августа 2022 годаТихий ветер или его отсутствие — осень будет мягкой, тёплой и сухой.Сильный ветер — осень окажется ненастной.Первые птицы полетели на юг — мороз ударит в середине октября.Перелётные птицы ещё не улетают — зима будет поздняя.Утренний туман сегодня поднимается столбами — перед дождём.Листья у тополя стали влажными — к осадкам.Фото pxfuel.com