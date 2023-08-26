Народные приметы: 27 августа. Как нужно провести день Михея, чтобы сохранить покой в доме.
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Народные приметы: 27 августа. Как нужно провести день Михея, чтобы сохранить покой в доме.
В народе дату 27 августа прозвали Михей-тиховей, потому что в этот день было принято наблюдать за ветром и предсказывать погоду на ближайшее время. Тиховеем данный праздник назвали по причине, что в этот день по ветру судили о скорой осени. Если ветер тихий, то и следующие три месяца будут тёплыми, а вот если подул сильный ветер, то осенний период окажется ненастным.
Сегодня проходит последний день Успенского поста. В последний раз нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко. Уже завтра все запреты на такие виды продуктов полностью снимаются.
Что можно делать в день Михея-тиховея?
Стоит провести время с семьей и родными, это поможет сохранить покой в доме.
Михей покровительствует жилищу, так что можно молиться о получении собственного дома, и святой обязательно услышит.
Подходящий день для сватовства, признания в чувствах, предложения руки и сердца. По приметам и поверьям, в этом случае пара или семья будет крепкой.
Что нельзя делать в день Михея-тиховея?
Существует запрет на готовку блюд из теста, выпечки, даже постной. По приметам, это грозит человеку денежными затруднениями.
Не рекомендуется шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни. Тот, кто ведёт себя тихо, запустит в жизнь благополучие.
Народные приметы на 27 августа 2022 года
Тихий ветер или его отсутствие — осень будет мягкой, тёплой и сухой.
Сильный ветер — осень окажется ненастной.
Первые птицы полетели на юг — мороз ударит в середине октября.
Перелётные птицы ещё не улетают — зима будет поздняя.
Утренний туман сегодня поднимается столбами — перед дождём.
Листья у тополя стали влажными — к осадкам.
Фото pxfuel.com