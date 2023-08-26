Определены даты проведения каникул для владимирских школьников 1 сентября 2023 года в школах...

Определены даты проведения каникул для владимирских школьников1 сентября 2023 года в школах Владимира пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. А учебные занятия начнутся с понедельника, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Во Владимире 50 общеобразовательных школ, в которых учится более 40 тысяч учащихся. В 2023 году в столице региона в первый класс пойдут свыше 4500 детей. Больше всего первоклассников в этом году примут школы № 49 (220 ребят), № 42 (216), № 46 (203).Сформирован и график каникул на 2023-2024 учебный год:- осенние каникулы могут начинаться не ранее 29 октября 2023 г. и заканчиваться не позднее 6 ноября 2023 г.,- зимние каникулы могут начинаться не ранее 30 декабря 2023 г. и заканчиваться не позднее 8 января 2024 г.,- весенние каникулы могут начинаться не ранее 16 марта 2024 г. и заканчиваться не позднее 24 марта 2024 г.,- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов могут начинаться не ранее 17 февраля 2024 г. и заканчиваться не позднее 25 февраля 2024 г.У школьников, которые учатся по «модульному режиму обучения»:- каникулы могут начинаться не ранее 30 сентября 2023 г. и заканчиваться не позднее 8 октября 2023 г.,- могут начинаться не ранее 11 ноября 2023 г. и заканчиваться не позднее 19 ноября 2023 г.,- могут начинаться не ранее 30 декабря 2023 г. и заканчиваться не позднее 7 января 2024 г.,- могут начинаться не ранее 10 февраля 2024 г. и заканчиваться не позднее 18 февраля 2024 г.,- могут начинаться не ранее 23 марта 2024 г. и заканчиваться не позднее 31 марта 2024 г.Фото: пресс-служба городской администрации