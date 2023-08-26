В субботу парк превратится в ожившую иллюстрацию к известной сказке. Посетителей ждут фотозоны, ростовые куклы, квесты, театр кукол, богатырские и спортивные забавы, мастер-классы.

В субботу парк превратится в ожившую иллюстрацию к известной сказке. Посетителей ждут фотозоны, ростовые куклы, квесты, театр кукол, богатырские и спортивные забавы, мастер-классы. Праздничная программа начнется в 11.30. В 13.00 начнется концерт. Музыкальные номера подарят зрителям владимирские исполнители и коллективы. В их числе Алексей Молдалиев и Сергей Артемьев, театр фольклора «Разгуляй», клуб исторического и социального