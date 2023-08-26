Шаман – один из самых популярных исполнителей современной России. Что может ему помешать?

Шаман – один из самых популярных исполнителей современной России. Что может ему помешать?Чем артист становится популярнее, тем больше он обретает поклонников и ненавистников. Последние чаще всего готовы оскорблять публичную персону исключительно на почве личной неприязни. Особенно комфортно хейтеры чувствуют себя в Сети, где часто могут скрыться за анонимностью. Достается и SHAMAN.Некоторые критикуют артиста за патриотичный настрой, высмеивают его музыку и манеру исполнения. Певец Galyamin в беседе с "Дни.ру" отметил, что критика бывает разной, и артист должен уметь ее воспринимать, в противном случае он может потерять свою аудиторию. Конечно, это касается только конструктива."Считаю, есть критика, которая разрушает артиста, художника, а есть критика, которая является конструктивная. Если до артиста не доходит конструктивная критика, то это чревато тем, что артист перестанет слышать свою аудиторию, своего слушателя, и рискует оказаться на дне российского шоу-бизнеса", – говорит Galyamin.При этом артист отметил, что Шаман достаточно талантливый парень с потрясающим голосом, которым отлично владеет."Его музыка объединяет идею русского мира, понятна каждому русскому человеку и поднимает дух каждого русского человека. В целом это очень талантливый артист, которого нужно поддерживать, а не критиковать", – добавил Galyamin.