Роман Костомаров записал видеообращение для своих поклонников.
Роман Костомаров записал видеообращение для своих поклонников.
После ампутации конечностей спортсмен учится заново жить. Судя по всему, фигурист настроен оптимистично, он планирует даже когда-нибудь снова кататься на коньках. В этом его поддерживает и партнерша по танцам на льду Татьяна Навка, которая верит в силу духа коллеги.
Впрочем, чудо уже произошло. Спустя три месяца после выписки из больницы Роман Костомаров вышел на лед в шоу Ильи Авербуха, которое сейчас гастролирует в Сочи. По словам тренера, он не надеялся, что спортсмен согласится на эту авантюру, но все-таки предложил. Появление Костомарова в конце номера его жены Татьяны Домниной произвело настоящий фурор. Зал стоя аплодировал, а соцсети еще несколько дней восхищались фигуристом.
Наконец Роман Костомаров обратился к народу после своего первого выхода на лед с протезами. Они с Татьяной Домниной поблагодарили за поддержку, отметив, что читают все комментарии и добрые слова.
"Всем желаем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя", – подытожили Домнина и Костомаров.
По некоторым данным, спортсмен выйдет еще несколько раз на лед в рамках шоу Авербуха в Сочи.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в середине января с пневмонией. Фигуриста пришлось ввести в кому, но организм не справлялся, начался некроз тканей, и врачам пришлось ампутировать стопы и кисти.