Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как правильно вырастить дерн. Выращиваем дёрн...

Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как правильно вырастить дерн.Выращиваем дёрн с ведущими рубрики «Во саду ли, в огороде».Как только мы становимся счастливыми обладателями приусадебных участков, не зависимо от размеров, то работоспособность и энтузиазм плещут через край. Посадить хочется буквально всё! А годика так через три: "И зачем я только воткнул (или воткнула) сюда этот корешок? Одни заботы, рук не хватает". Но есть скромные растения, которые требуют внимания гораздо меньше, чем их сородичи. Вот об одном таком неприхотливом кустарнике и расскажут сейчас ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы сейчас, кроме того, что думаем о будущем урожае, не забываем и про ландшафтный дизайн. Мы рассказываем периодически о декоративных деревьях и кустарниках, но хочется меньше тратить время на уход за ними. Можете посоветовать мало уходное растение.- Есть кустарники, которые не требуют большого ухода. Если на вашем участке после стройки камни, песок или слишком влажная почва - дорогостоящие растения жалко сажать. Но есть такой кустарник - дёрен белый. Он хорошо известен ландшафтным дизайнерам. Есть много сортов дёрна. Дёрен с белой каймой на листьях, с белыми пятнами. И с желтыми. С жёлтыми, это дёрен Шпети. А с белыми, это Элегантиссима и другие. Это давно известные сорта. Но сейчас выбор гораздо шире. Чем хорош дёрен. Если найти дёрен Сибирика, который славится очень ярко-красной корой зимой, на фоне белого снега, он очень декоративно смотрится, оживляет сад. Хорошо смотрятся дёрны на фоне газона. Они не прихотливы. Затапливает, снег ветки ломает - ему нипочём. В городе можно - газо-дымо-пыле устойчив. Но и от хорошей почвы и удобрений не откажется. У нас растёт у гостиницы "Владимир". Его там подстригают. Можно, как живую изгородь. Некоторые сорта имеют красноватые пятнышки. Меняющие окраску. Плоды красивые белые. Сажать в лёгкой полутени. Но и на ярком солнце будет расти. Но прикройте землю у корней скошенной травы. Влага будет лучше сохраняться. Высота кустарника около двух метров. Бывает и три, но все делают обрезку. Формируют крону. Тем более, что молодые побеги смотрятся лучше. И листья более красивые. Куст может быть раскидистым, поэтому его стригут нещадно. А он все равно отрастает.- Дорогие читатели, если у вас на даче ещё остался незанятый участок земли, мы рекомендуем посадить там дёрен. Вы не пожалеете.Вот и август уже перевалил за половину. Но деньки стоят ещё горячие. И это я не про погоду.В неустанных трудах вас всегда поддержат ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.Фото pxfuel.com