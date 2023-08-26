Суздаль попал в список самых дорогих направлений для путешествий Российский сервис бронирования...

Суздаль попал в список самых дорогих направлений для путешествийРоссийский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ по средней стоимости ночи проживания определил самые дорогостоящие направления для путешествий в сентябре 2023 года. И как раз именно направления для активного отдыха вырвались вперед в начале осени. На первом месте Сортавала в Карелии, где ночь проживания обойдется туристу в 6809 руб. На втором месте курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае со средней стоимостью ночи 6407 рублей, а на третьем - курорт в Дагестане, где ночь в среднем стоит 5119 рублей.Десять самых дорогостоящих направлений для путешествий в сентябре:Сортавала, Карелия ― 6809 р. / 3 ночи*Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 6407 р. / 5 ночейИзбербаш, Дагестан ― 5119 р. / 8 ночейСуздаль, Владимирская область ― 4838 р. / 2 ночиВладивосток, Приморский край ― 4759 р. / 5 ночейЮжно-Сахалинск, Сахалинская область ― 4700 р. / 3 ночиЧемал, Алтай― 4584 р. / 4 ночиБетта, Краснодарский край ― 4512 р. / 9 ночейГудаута, Абхазия ― 4382 р. / 9 ночейПетропавловск-Камчатский, Камчатский край ― 4194 р. / 5 ночейФото pxfuel.com