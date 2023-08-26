Подозреваемый признался в содеянном.
38-летний житель Владимира лишился телефона, когда уснул на остановке общественного транспорта. Вычислить подозреваемого в краже удалось сотрудникам полиции по записям с камер видеонаблюдения.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что ранним утром к спящему потерпевшему подходил водитель проезжавшего мимо автомобиля такси», - рассказали в УМВД РФ по Владимирской области.
Подозреваемого в краже нашли. Им оказался 39-летний ранее судимый мужчина, проживающий в Суздальском районе. Он признался в содеянном и компенсировал потерпевшему ущерб в 20 тыс. рублей. Сам телефон он успел до этого продать.
Возбуждено уголовное дело.