Подозреваемый признался в содеянном.

38-летний житель Владимира лишился телефона, когда уснул на остановке общественного транспорта. Вычислить подозреваемого в краже удалось сотрудникам полиции по записям с камер видеонаблюдения.«Сотрудники уголовного розыска установили, что ранним утром к спящему потерпевшему подходил водитель проезжавшего мимо автомобиля такси», - рассказали в УМВД РФ по Владимирской области.Подозреваемого в краже нашли. Им оказался 39-летний ранее судимый мужчина, проживающий в Суздальском районе. Он признался в содеянном и компенсировал потерпевшему ущерб в 20 тыс. рублей. Сам телефон он успел до этого продать.Возбуждено уголовное дело.