Тепло возвращается: во Владимирской области синоптики прогнозируют повышение дневных температур По...

Тепло возвращается: во Владимирской области синоптики прогнозируют повышение дневных температурПо прогнозам синоптиков, тепло намерено идет во Владимирскую область. В выходные дни дневная температура воздуха превысит отметку 20 градусов. Уже во вторник, из-за дождя днем станет чуть прохладнее. Дневная температура 31 августа достигнет 23-25 градусов. Первое сентября, по словам метеорологов будет солнечная, теплая и сухая погода.В воскресенье, 27 августа 2023 года, погода во Владимирской области будет облачной, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +19°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°С.Ветер западный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток низкое 743-746 мм ртутного столбаНародный прогноз погодыВ этот день почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.Фото pxfuel.com