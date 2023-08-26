27 августа отмечается День российского кино. Время проверить свои знания!

27 августа отмечается День российского кино. Время проверить свои знания!А знаете ли вы, в каком году вышел первый российский фильм? Подсказка: это случилось еще до революции. Премьера картины "Понизовая вольница" прошла в кинотеатре "Аквариум" в Москве. Фильм был снят ателье Александра Дранкова – одного из первых продюсеров.С тех пор отечественный кинематограф пережил и взлеты, и падения. Киноделы из России получали "Оскар", тратили баснословные деньги на эпические батальные сцены и, конечно, делали все, чтобы зрителю было интересно провести пару часов в кинотеатре.Удачи!