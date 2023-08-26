Трудовое воспитание и новые правила ЕГЭ: какие изменения ждут владимирских школьников с 1 сентября...

Трудовое воспитание и новые правила ЕГЭ: какие изменения ждут владимирских школьников с 1 сентября 2023 года?Ряд изменений коснутся российских школьников с 1 сентября 2023 года, сообщает РБК.Трудовое воспитаниеТеперь школьники будут обязаны вести следующую трудовую деятельность с учетом возрастных особенностей:убираться в классах,сажать деревья на школьной территории,шить театральные костюмы,помогать в библиотеке.Разрешение родителей для привлечения учащихся к труду больше не требуется. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этих изменениях настаивали учителя и родители школьников.Военная подготовкаКурс начальной военной подготовки будет проводиться в школах на уроках ОБЖ. На нем ученики 10–11-х классов также будут изучать основы применения беспилотников в бою, а также способы противодействия им. А с 1 сентября 2024 года в российских школах урок ОБЖ сменит название на «Основы безопасности и защита Родины».Возвращение медалейПоправки в закон о трудовом воспитании школьников также предполагают возвращение в школы серебряных медалей — «За особые успехи в обучении» II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых было не более двух четверок, а все остальные оценки — «отлично».Горячее питаниеС 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.«Президент поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Оно вводилось поэтапно. У учеников первых–четвертых классов появилась возможность пообедать либо позавтракать в учебном заведении. Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной. С первого сентября текущего года российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.Новый учебник историиС 1 сентября старшеклассникам будут преподавать историю по единому учебнику. Учебник «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 года по начало XXI века. В новом учебнике полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам.Новые правила ЕГЭ и ОГЭТеперь подать заявление на участие в итоговой аттестации можно дистанционно, итоговое собеседование тоже можно будет пройти онлайн. Дату последнего перенесут с первого рабочего понедельника мая на третий понедельник апреля. Ученики девятых и одиннадцатых классов при наличии уважительной причины смогут изменить перечень предметов и сроки сдачи экзаменов.Согласно изменениям, ученики, которые сдавали экзамен в основной период, обязаны получить результаты не позднее чем через десять календарных дней после его проведения. В дополнительный период и в резервные сроки это ограничение составит пять календарных дней.Девятиклассники, которые не смогли сдать ОГЭ в срок последней сентябрьской пересдачи, в следующем году смогут изменить предметы. Одиннадцатиклассники, которым предстоит ЕГЭ, смогут менять уровень экзамена по математике с базового на профильный либо наоборот. Также можно будет менять и пополнять список предметов для сдачи, но аттестацию по ним придется проходить в резервные сроки.ПрофориентацияС 1 сентября для 6–11-х классов будут проводить занятия по профориентации для школьников. Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно выбрать один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. На уроках будут рассказывать об особенностях разных профессий, проводить тесты, а также приглашать представителей разных сфер деятельности.Фото pxfuel