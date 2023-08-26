В Коврове прокурор добился обеспечения жизненно важным лекарством инвалида первой...

В Коврове прокурор добился обеспечения жизненно важным лекарством инвалида первой группыКовровская городская прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства в области лекарственного обеспечения особой категории людей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, заявительница является инвалидом 1 группы, страдает онкологическим заболеванием.По жизненным показаниям ей назначен приём дорого препарата, которым, несмотря на требования законодательства, она не получала.В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2», региональное Министерство здравоохранения и ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» обязанности устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены.В настоящее время женщина обеспечена жизненно важным лекарством.Фото pxfuel.com