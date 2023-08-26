Биолог Роман Хряпин рассказал, чем опасны эти насекомые.

Биолог Роман Хряпин рассказал, чем опасны эти насекомые.В Подмосковье стали все чаще замечать странных насекомых, которые одновременно похожи и на ос, и на пауков. Самое жуткое, что их лапы достигают пятисантиметровой длины. Дачники стараются держаться от необычных гостей подальше.Биолог Роман Хряпин отметил, что переживать из-за насекомых не стоит. По крайней, бояться нападения не нужно: если вы не решите подойти первыми, пауки-осы не причинят никакого вреда. Как отметил биолог, эти насекомые появились в Московском регионе около десяти лет назад, перебравшись с юга."Если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная", – рассказал специалист.Смерть в случае контакта с пауком-осой в теории также возможна. Однако это может произойти только в случае сильнейшей аллергии на яд конкретного насекомого."А так, даже если он укусит аллергика в палец, в ногу, смерть представить от этого укуса тяжело", – отметил Хряпин.