В Суздале выступит космонавт Антон Шкаплеров перед показом фильма «Вызов» В рамках Всероссийской...

В Суздале выступит космонавт Антон Шкаплеров перед показом фильма «Вызов»В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 26 августа в 19 часов пройдёт встреча с уникальным человеком – космонавтом-испытателем, Героем России, одним из центральных действующих лиц фильма «Вызов» Антоном Шкаплеровым, а в 20 00 начнётся показ этого фильма уже ставшего легендой, сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Антон Шкаплеров на одной из встреч с молодёжью сказал: «Главное - поставить перед собой правильную цель. Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос. А теперь вот еще и в кино снялся».Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации. Количество полетов – 4, все 4 раза летал в качестве командира космического корабля. Продолжительность полетов: 709 сут. 08 ч. 05 мин 25 с. Число выходов в открытый космос – 3. Четвёртый полёт состоялся вместе с участниками проекта «Вызов» Климом Шипенко и Юлией Пересильд.В фильме «Вызов» Антон Шкаплеров играет сам себя. Так достовернее. И вообще фильм близок к реальности, это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами.Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник