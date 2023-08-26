Жители Владимирской области стали чаще жаловаться на несоблюдение трудовых прав и на сферу...

Жители Владимирской области стали чаще жаловаться на несоблюдение трудовых прав и на сферу ЖКХ.Областная прокуратура опубликовала итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 23-го года.Поступило более 23 тысяч заявлений, каждое четвертое признано ведомством обоснованным. Значительно чаще владимирцы стали жаловаться на неоправданное увеличение коммунальных тарифов и на ненадлежащее обслуживание жилого фонда.