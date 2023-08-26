-В этой клетке вы можете видеть льва.Это очень кровожадное и опасное животное,и убежать от него можно только тремя способами.Вопросы есть?
-Есть.Что за способы?
-Способ первый.Вы строите высокую стену и когда за вами погонится лев,вы её перепрыгиваете,а лев остаётся с другой стороны.Вопросы есть?
-А как я её перепрыгну?
-Лев погонится,узнаете.Способ второй.Вы копаете яму и когда за вами погонится лев.вы пробегаете мимо,а лев поскальзывается и падает в яму.
-А на чём он поскальзывается?
-На дерьме.
-А откуда дерьмо?
-Лев погонится - узнаете.И,наконец,способ третий.Вы копаете глубокую яму и когда за вами погонится лев,вы прыгаете в яму,лев прыгает за вами и тут вы наматываете его яйца себе на руку.
-А если это львица?
-Тогда наматывай сво
еще анекдот!