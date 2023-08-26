Их размер от 40 до 100 тысяч рублей. Он зависит от принадлежности граждан к льготной категории. Владимирская область – один из регионов, в котором субсидия на газификацию в 40 тысяч рублей

Их размер от 40 до 100 тысяч рублей. Он зависит от принадлежности граждан к льготной категории. Владимирская область – один из регионов, в котором субсидия на газификацию в 40 тысяч рублей предоставляется также гражданам, не относящимся к льготной категории, но прописанным в газифицируемом домовладении. Субсидии на подготовку к приёму голубого топлива предоставляют областные власти. Всего