Он, напомним, пройдёт 2 и 3 сентября. Основными площадками празднования, как обычно, станут Соборная и Театральная площади, сквер Липки, Пушкинский бульвар, улица Георгиевская, Центральный

Он, напомним, пройдёт 2 и 3 сентября. Основными площадками празднования, как обычно, станут Соборная и Театральная площади, сквер Липки, Пушкинский бульвар, улица Георгиевская, Центральный парк. На Соборной в полдень – официальное открытие праздника и концертные программы, организаторы обещают конкурсы, премии, награждения и розыгрыши. В 20.00 на главной сцене праздника выступит кавер-группа из Иваново, а потом