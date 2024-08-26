На небе – вспышки салютов, а на земле – эмоций. В эти выходные в Суздале небо оставалось светлым до поздней ночи – оно стало полотном световых рисунков мастеров-пиротехников. Участники

На небе – вспышки салютов, а на земле – эмоций. В эти выходные в Суздале небо оставалось светлым до поздней ночи – оно стало полотном световых рисунков мастеров-пиротехников. Участники крупнейшего Международного фестиваля фейерверков от госкорпорации «Ростех» прибыли из шести стран, чтобы побороться за сердца зрителей. Праздник отмечали два дня – 23 и 24 августа на