Директора подрядной организации, выполнявшей строительство ДК в посёлке Галицы Гороховецкого района, признали виновным в бездействии, повлёкшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.

Директора подрядной организации, выполнявшей строительство ДК в посёлке Галицы Гороховецкого района, признали виновным в бездействии, повлёкшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что райадминистрация заключила с подрядчиком контракт стоимостью свыше 46 млн рублей на возведение сельского Дома культуры. Работы должны были закончиться до 1 июня текущего года, однако организация не уложилась в срок.«Суд признал виновным подрядчика в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 235 тысяч рублей. Завершение работ находится на контроле надзорного ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.