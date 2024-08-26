Семейный МФЦ откроется в Гусь-Хрустальном 27 августа, это будет уже четвертый такой центр на территории области. От обычного МФЦ он отличается тем, что оказывает услуги семьям с детьми в

Семейный МФЦ откроется в Гусь-Хрустальном 27 августа, это будет уже четвертый такой центр на территории области. От обычного МФЦ он отличается тем, что оказывает услуги семьям с детьми в режиме «одного окна». Семейный многофункциональный центр откроется в доме №11 на улице Октябрьской. Там родители и их дети смогут получить помощь сотрудников соцзащиты, психологов, юристов, специалистов